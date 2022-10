Campeonato de Futebol Médio de Mariápolis tem segunda rodada neste final de semana

As equipes do Shaktar dos Lêk F.C. e Red Bull F.C./ Eletrônica Pigari’s, que estreiaram com derrota na primeira rodada do 6° edição do Campeonato Municipal Jorge Henrique Ávila “Jorginho” Aberto de Futebol Médio, se enfrentam neste sábado (22).

O duelo entre as duas equipes está marcado para acontecer às 15h30, no Estádio Municipal Benedito Antônio João em Mariápolis e será pela segunda rodada do evento esportivo.

A segunda rodada tem seu complemento no domingo (23), com mais três confrontos confira: No primeiro Atlético Ousadia e Santos Studio Fitnes; no segundo Furacão F.C./ Vidraçaria Xavier e Crias da Base F.C. e encerrando a rodada Marola e Glória F.C e Boa Esperança F.C.

CLASSIFICAÇÃO

1° lugar – Marola e Glória – 3; Atlêtico Ousadia- 3, Santos Studio- 3, Furacão F.C- 3 Crias – 0, Shaktar- 0, Boa Esperança- 0 e Red Bull- 0

ORGANIZAÇÃO

Diretoria de Esportes coordenada por Lucas Ávila

Na foto o time do Red Bull F.C, que estreou com derrota na competição.