ESTÉTICA AUTOMOTIVA SANTA LUZIA é inaugurada em Flórida Paulista

Foi inaugurada nesta semana em Flórida Paulista a Estética Automotiva Santa Luzia.

O empreendimento está localizado na rua Gaishi Hosoume, 131, no Residencial Hosoume e recebe veículos de todos os portes, com o profissionalismo e competência de uma equipe que entende do assunto.

No Santa Luzia são oferecidas as lavagens simples, completa, de motor e com cuidados estéticos que deixam o seu automóvel ou moto “brilhando”.

Um diferencial do Santa Luzia é o agendamento, onde a equipe reserva o dia e horário para cuidar do seu carro, busca e entrega no endereço desejado e o melhor, sem cobrar nada a mais por este serviço.

Ligue, conheça mais os serviços oferecidos e agende! Telefone: (18) 99635-4850.