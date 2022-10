Homem morre eletrocutado enquanto trabalhava em obra

Equipes técnicas da concessionária de energia que atende ao município se direcionaram ao local, pois mais de 4,5 mil consumidores tiveram a interrupção de energia em suas residências durante o atendimento da ocorrência.

A perícia foi realizada no local pela Polícia Científica e, segundo a Polícia Militar, a empresa e os funcionários são moradores de Tupã (SP).

Em nota, a Energisa Sul-Sudeste disse que “equipes técnicas foram deslocadas para solucionar um problema de interrupção no fornecimento de energia elétrica que afetou cerca de 4.500 clientes, na noite desta quinta-feira (20), em Rancharia (SP). Obedecendo aos protocolos técnicos e de segurança, as equipes da concessionária realizaram manobras no sistema elétrico e a energia foi restabelecida de forma gradativa para os clientes afetados”.