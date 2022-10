IRAPURU: Vereadora sugere distribuição de cestas de alimentos aos servidores municipais

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru foi apresentada uma indicação sugerindo a administração municipal, para que estude a possibilidade de distribuir cestas de alimentos para todos os servidores públicos do Executivo Municipal no final de ano.

A indicação foi apresentada pela vereadora Meire Calegon que ressaltou que os produtos alimentícios subiram muito os seus custos devido à crise da pandemia.

Ainda de acordo com a vereadora, o vale alimentação que os servidores públicos municipais estão recebendo é gratificante, mas o seu valor ainda é baixo, sendo a importância de R$ 88,00.

“Já é tempo de se fazer um planejamento para a distribuição de cestas de alimentos aos servidores públicos do Executivo Municipal no fim do ano, o que seria uma maneira de reconhecer e agradecer pelo trabalho dos servidores municipais”, ressaltou a vereadora.