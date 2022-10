MARIÁPOLIS: Com baixa classificação no Programa Município Verde Azul, vereador pede atenção ao setor do Meio Ambiente

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira “Bicudo”, apresentou indicação solicitando à administração municipal uma atenção especial com investimentos na área do meio ambiente no município.

De acordo com o vereador, a apresentação da reivindicação para maior atenção ao setor de meio ambiente se deve em razão que Mariápolis ficou numa classificação baixa no ranking do Município Verde Azul do Governo do Estado.

Ainda destacou o vereador que a preservação e melhoria do meio ambiente é um setor essencial, sendo que a administração municipal assumiu o mandato com alto saldo de recursos financeiros em caixa.

“Os dados divulgados pelo Governo do Estado na imprensa mostram que a administração municipal de Mariápolis não fez um planejamento e investimentos adequados para melhoria na área ambiental, tanto que a classificação do nosso município foi péssima”, ressaltou o vereador Bicudo.

“Diante desta situação, solicito ao poder executivo de Mariápolis que tenha uma melhor atenção e preocupação com o meio ambiente, para que não tenhamos um maior prejuízo no futuro”, finalizou o vereador.