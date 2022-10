Policial civil aposentado que foi atropelado não resiste e morre após três dias na UTI

O policial civil aposentado Luiz Sérgio Victor de Souza, 77 anos, que foi atropelado no fim da tarde de terça-feira (18) em uma movimentada avenida de Dracena, não resistiu e acabou falecendo após passar três dias na UTI de um hospital de Presidente Prudente.

O acidente ocorreu na esquina da Avenida Presidente Roosevelt com a Almirante Barroso, no Bairro São Francisco.

Ele foi atropelado por um veículo Ônix com placas de Adamantina que era conduzido por uma mulher de 39 anos de idade e que ficou em estado de choque após o acidente.



Apesar de bastante abalada com o ocorrido, ela permaneceu no local e prestou socorro à vítima que sofreu um corte na cabeça e foi levada pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Pronto Atendimento Médico de Dracena e posteriormente transferido.

O caso foi registrado pelas polícias Militar e Civil. Um laudo da Polícia Científica vai apontar as causas do acidente.

O horário de velório e sepultamento serão definidos e informados pela funerária responsável.