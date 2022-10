Ao tentar desviar de corpo atropelado na rodovia, motorista capota carro e também morre

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 4h20. Na ocasião, um carro, com placas de Campo Grande (MS), trafegava no sentido de Caiuá (SP) a Piquerobi (SP) quando, por motivos a serem esclarecidos, atropelou um pedestre que andava na faixa de rolamento. A vítima, de 19 anos, morreu no local. Ela residia em Presidente Venceslau.