FLÓRIDA 81 ANOS: Festival de Bandas e Fanfarras é sucesso

Fazendo parte das comemorações alusivas ao aniversário de 81 anos de Flórida Paulista, aconteceu no dia 15, o Festival de Bandas e Fanfarras.

Realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o Festival de Bandas e Fanfarras foi um dos pontos altos da programação de aniversário da cidade.

O Festival de Bandas e Fanfarras foi realizado na rua da feira (avenida Augusta Gava Garbeloto), ao lado da Igreja Matriz, que contou com barraquinha com vendas de salgados e bebidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer houve a participação de seis bandas e fanfarras, sendo: Banda de Percussão do Projeto Batucando de Mirandópolis, Fanfarra Beethoven da E.M. Prof. Eliana Bertazoni dos Reis de José Bonifácio, Banda Musical de Santo Antônio do Aracanguá, Fanfarra Fênix de Lavínia, Banda Marcial Municipal de Lucélia e Banda Marcial Municipal de Lavínia.

Encerrando o festival, a Banda Marcial de Flórida Paulista realizou uma belíssima apresentação.

O evento atraiu um bom público apesar do tempo com muito vento e as apresentações chamaram atenção pelo repertório variado.