LUCÉLIA: Poupatempo inicia operação para testes de sistema e atendimentos à população

O Poupatempo iniciou as atividades na unidade de Lucélia. Implantado em parceria com a Prefeitura, o posto, que tem capacidade para realizar até 130 atendimentos por dia, funcionará nestes primeiros dias em fase de testes para aperfeiçoamento de sistema e treinamento aos colaboradores.

A grade com as vagas para agendamentos, obrigatório nos postos do Poupatempo, estão sendo feitos apenas com data e horários marcados.

Em Lucélia serão oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.

Nos canais eletrônicos são mais de 230 serviços disponíveis, no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, o P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. Entre as opções: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, carteira de trabalho digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.