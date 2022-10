Polícia Civil prende suspeito de roubar e estuprar mulher em via pública

A vítima sofreu agressões físicas e violência sexual, e teve ainda roubado um celular e a quantia de cerca de R$ 500 reais em dinheiro. O crime ocorreu na madrugada de domingo (23), no bairro Metrópoles

A Policia Civil, por intermédio do Plantão Policial Permanente de Dracena, com apoio operacional de agentes da Unidades Especializadas – DIG/DISE e do Centro de Inteligência Policial, prendeu nesta segunda-feira (24), um homem, de 39 anos, suspeito de roubar e estuprar uma mulher em via pública, no bairro Metrópoles em Dracena.

Na madrugada de domingo (23), a vítima foi conduzida ao Plantão Policial por uma guarnição de policiais militares, noticiando uma ocorrência de roubo e crime contra a dignidade sexual. No histórico do boletim a mulher narrou que caminhava em via pública, quando na proximidade do recinto de exposição de Dracena, um homem mediante uso de grave ameaça e violência, com luta, retirou as roupas íntimas da vítima e na sequencia subtraiu celular e quinhentos reais em dinheiro.



De imediato, ainda durante o registro da ocorrência, a equipe plantonista iniciou as investigações, baseando-se nas informações e detalhes prestados pela vítima, e com o auxílio do Centro de Inteligência Policial, sendo possível conseguir identificação e qualificação do suposto autor do crime. Fato que possibilitou pela representação junto ao Plantão do Poder Judiciário pelo pedido de prisão temporária do acusado.



O mandado de prisão decretado e expedido, e nesta segunda-feira (24), foi cumprido por agentes da Unidades Especializadas, que localizaram o suspeito na residência de sua genitora. Durante a prisão o suspeito não ofereceu resistência.



O acusado foi conduzido para sede da Polícia Civil, onde se cumpriu a ordem de prisão temporária que consta com prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por tempo igual período. Investigado submetido a procedimento de reconhecimento que restou positivo.

O homem já possui antecedentes criminais pelos crimes de porte arma, posse de drogas, tentativa de homicídio, roubo, ameaça e homicídio. No sistema de movimentação prisional consta que o suspeito é egresso, 24/6/2022, por ter recebido o benefício de progressão ao regime aberto.