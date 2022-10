FLORA RICA: Agricultura e Cati promovem Encontro com Produtores

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o Cati promoveram no dia 17, o “Encontro com produtores em Flora Rica”.

O evento teve por objetivo colaborar com a modernização e atualização do campo, uma vez que os profissionais presentes auxiliaram os produtores no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no Rotas Rurais, popularmente conhecido como “CEP rural”.

Durante a realização do encontro com produtores em Flora Rica, vários produtores rurais passaram pelo local.

O CAR é um registro público eletrônico nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

O mutirão visa atender todas as propriedades que já foram atualizadas na análise dinamizada.

Lembrando que os produtores rurais ainda podem procurar a Casa da Agricultura para fazer o aceite do CAR em horário de expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.