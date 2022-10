FLÓRIDA 81 ANOS: Com transmissão ao vivo, desfile cívico acontece hoje, no aniversário da cidade

Está programado para acontecer a partir das 17h desta terça-feira (25), data oficial do aniversário de Flórida Paulista, o tradicional desfile cívico que após dois anos sem sua realização devido a pandemia da Covid-19, volta a ocorrer.



Com a participação de escolas, creches municipais e projetos sociais do município, o evento será realizado na Avenida José Fróio, finalizando em frente a Secretaria de Educação.



O desfile poderá ser acompanhado presencialmente e também através da transmissão ao vivo que será realizada pela TV Folha Regional pelo Facebook.



Estão engajadas na realização do desfile as secretarias de Educação, Promoção Social, Cultura, Esporte e Lazer, além de outros setores e profissionais da Prefeitura Municipal.