Músico sequestrado em São Simão, SP, é libertado, e suspeito do crime morre em troca de tiros com policiais

Ao chegarem ao local, segundo consta no registro, policiais civis e militares cercaram a casa e foram alvo de disparos feitos dos fundos do imóvel. Ao chegarem à varanda do imóvel, os agentes se depararam com o suspeito, que sacou a arma e atirou três vezes contra a equipe. Os policiais reagiram com quatro disparos que atingiram o homem.