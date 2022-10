FLÓRIDA 81 ANOS: 13ª Cavalgada da Amizade mais uma vez é sucesso

Voltando com a tradição, foi realizada no domingo, dia 23 de outubro, a 13ª Cavalgada da Amizade de Flórida Paulista, organizada pela Comitiva Cardoso e Agroforte Agropecuária com o apoio da Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural.

Após a benção do padre José Ribeiro, os participantes passaram por ruas e avenidas da cidade, chamando a atenção da população, sendo que muitas famílias ficaram esperando a passagem da cavalgada com grande expectativa.

Mais uma vez o evento foi um sucesso com grande número de participantes sendo muitos de Flórida Paulista e diversas comitivas de cidades da região, confirmando um dos maiores eventos do gênero em toda Alta Paulista.

O almoço na Chácara do Sindicato Rural contou com a participação de centenas de pessoas e show ao vivo com a dupla Valdir e Gilmar, além de um almoço especial, todo com uma estrutura montada para receber o público de Flórida Paulista e região.

“Os organizadores do evento agradeceram a participação de todos e ressaltaram a importância da parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal e o Sindicato Rural/Senar para a realização da 13ª edição da Cavalgada da Amizade, que voltou depois de dois anos em razão da pandemia, a fazer parte das comemorações do aniversário de Flórida Paulista”, afirmaram Márcio Cardoso e João Paulo Crepaldi em conversa com o site o jornal Folha Regional que realizou a cobertura do evento.

