FLÓRIDA: Após lutar pela vida, jovem de 24 anos morre em decorrência de anemia falciforme

Ele estava há 5 dias na UTI em Marília e lutava contra uma anemia falciforme que evoluiu para infecção generalizada



Desde bebê convivendo com a anemia falciforme, doença causada por uma mutação genética que causa a deformação dos glóbulos vermelhos do sangue, o floridense Vinicius Marques Caldeira, faleceu aos 24 anos de idade.

Ele estava internado há cinco dias em uma unidade de terapia intensiva de um hospital em Marília e várias pessoas que se mobilizaram na doação de sangue, orações e energias positivas pela sua recuperação, porém, infelizmente, mesmo diante de todos os esforços, Vinicius acabou perdendo a vida nesta quarta-feira (26).

Vinicius também foi acometido por uma infecção generalizada que acabou agravando seu quadro clínico.

Ele era mecânico de motos em uma oficina de Adamantina. Estava noivo e cheio de sonhos e planos futuros.



“UM GUERREIRO”



Nossa reportagem falou na manhã de hoje com Édson, que mesmo bastante abatido, lembrou com alegria do irmão.

“Ele sempre foi uma pessoa muito querida por todos. Um guerreiro, lutou muito contra esta doença quando era pequeno, mas tinha um lema bonito, o de aproveitar a vida. Foi isso que ele fez durante os seus 24 anos, sempre alegre, para a frente e de bem com a vida! É assim que todos nós vamos lembrar dele”, comentou bastante emocionado.



FILHO DE FLORIDENSE

Vinicius era filho de Cássia dos Santos Alves Caldeira e do floridense Edson Marques Caldeira (falecido há 11 meses). Tinha dois irmãos, o Édson e a Sara.



AGRADECIMENTO

Ainda durante a conversa com o jornalismo Folha Regional, os familiares fizeram questão de agradecer cada doador de sangue, orações e gestos de afeto e carinho recebidos neste doloroso momento em que estão vivendo, o que segundo eles, colaboraram e vão continuar servindo de motivação, mesmo com a dor da perda, para que sigam com a certeza de que foi feito tudo o que era possível pela vida de Vinícius.

A despedida está sendo realizada no Jardim da Saudade Haddad em Adamantina e de acordo com a Funerária Terra Santa, o sepultamento está programado para acontecer às 16h no Cemitério de Flórida Paulista.