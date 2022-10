FLÓRIDA: Prefeitura assina contrato para prestação de serviço com Centro de Equoterapia

A Secretaria Municipal de Saúde através da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista assinou contrato de prestação de serviços com o Centro de Equoterapia “Passos que Curam” da cidade de Adamantina, para disponibilização de atendimentos na área da saúde aos munícipes floridenses que necessitam desta abordagem de atendimento terapêutico.

Esta técnica é colocada no rol de serviços da Secretaria de Saúde do município porque os benefícios cientificamente comprovados são excelentes para os praticantes, tais como; desenvolvimento do afeto, estimulação da sensibilidade tátil, visual e auditiva, melhora da postura e do equilíbrio, aumento da autoestima e a autoconfiança, melhora do tônus muscular e postura, permitindo o desenvolvimento da coordenação motora e percepção dos movimentos.

O fisioterapeuta e professor universitário Matheus Campos Garcia Parra é o responsável pela execução do projeto de equoterapia. Ele esteve na Prefeitura Municipal onde assinou o contrato juntamente com o prefeito Wilson Fróio Junior e o secretário Aguinaldo Adelino Carvalho, onde participaram também o vice-prefeito Sidnei Gazola e a presidente do Fundo Social Nelci Fróio.

Segundo Parra, a equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, buscando o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais, ela emprega o cavalo como agente promotor de ganhos físico e psíquico, pois esta atividade exige a participação do corpo como um todo, onde as reações provocadas nos praticantes no dorso do cavalo promovem a evolução do estado de saúde.

O secretário da Saúde Aguinaldo Carvalho salienta que esta ação da Secretaria tem a intenção de trazer uma melhor qualidade para as pessoas que sofrem com paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, Síndromes de Down e Aspen, mal de Parkinson, traumatismo crânio-encefálico, lesão medular, autismo, esquizofrenia e demais transtornos mentais.

O processo de triagem e avaliação dos praticantes já está sendo feito, utilizando as indicações que outros profissionais da saúde haviam solicitado este tipo de atendimento para os pacientes.

“A Secretaria Municipal de Saúde reconhece o empenho da administração Fróio e Nei Gazola em procurar continuamente propiciar melhores e inovadoras formas de promover o bem-estar para a população, pois saúde não é somente a ausência de doença, mas sim a busca de um estado de completa satisfação física, mental e social, e não apenas como a ausência de enfermidade”, concluiu o secretário.

O prefeito Froio em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, afirmou que este convenio atende uma solicitação da Câmara Municipal de Flórida Paulista onde agradeceu os vereadores por mais esta conquista.