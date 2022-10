Garotos do Osvaldo Cruz F.C. serão avaliados no Corinthians

O bom futebol apresentado no Campeonato Paulista de Base – Sub- 15, renderam aos garotos o dracenense Wesley Pereira e o pacaembuense Pedro Henrique, bons frutos.

Os garotos que atuam nas posições de lateral direito e volante, que tem os direitos Federativos vinculado ao Osvaldo Cruz F.C. e foram convidados para fazer um período de avaliações no S.C. Corinthians Paulista.

Os dois já se encontram em treinamentos de avaliações ese forem aprovados deverão acertar contrato com o clube paulista.

TREINADOR

O técnico Samuel Japonês ficou feliz com o convite do time do Corinthians, junto aos garotos, isso demonstra o bom desempenho mostrado por eles, assim como outros garotos que se destacaram no campeonato, destacou o treinador.

PRESIDENTE

Para o presidente Rubens Romanini Júnior, “a qualidade que este dois garotos mostraram foram ótimas, além de outros que deverão seguir o mesmo rumo em outros clubes”, finalizou.