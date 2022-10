Presidente Prudente será sede de Festival Nacional de Churrasco

O anúncio oficial da primeira edição do Planeta Thor – Festival Nacional Churrasco em Presidente Prudente, foi realizado nesta quarta-feira (26/10), no gabinete da Prefeitura com a presença do prefeito Ed Thomas, e da empresa prudentina Thor Churrasco, organizadora do evento.

O evento contribuirá com as entidades sociais do município através da parceria com a Feapp (Federação das Entidades Sociais de Presidente Prudente), com percentual da renda da festa repassado às entidades assistenciais.

O Planeta Thor – Festival Nacional Churrasco será no dia 10 de dezembro, das 13h às 20h, no Recinto de Exposições Jacob Tosello, onde são aguardadas mais de 1.500 pessoas, provenientes de 19 estados brasileiros. A previsão é de que o evento movimente R$ 2 milhões. Serão 220 prestadores de serviços e mais 80 renomados assadores de carne do Brasil.

O anúncio no gabinete contou com a presença do proprietário da Thor Churrasco, Alexandre Boulhosa, secretário municipal de Turismo, Adolfo Padilha, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ana Paula Atayde Setti, secretário de Comunicação, Geraldo Gomes, chefe de gabinete Jonas Martins e do secretário de Assuntos Jurídicos, Pedro Anderson.

A Thor Churrasco é patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Churrasco que neste ano disputou a Copa do Mundo de Churrasco, na Bélgica. A Thor já realizou eventos semelhantes em todo Brasil, como patrocinadora, sendo o primeiro em Prudente.

No Festival serão montadas tendas com 32 estações com diferentes tipos de corte de carne e bebidas, espaço kids, decoração temática, diversas bandas e DJ, open food e open drink.