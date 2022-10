Supermercado paga quase R$ 11 mil por danos morais coletivos após cometer assédio eleitoral de trabalhadores

De acordo com as informações repassadas pelo MPT, em Dracena, uma denúncia contra uma empresa do ramo supermercadista noticiava que o proprietário havia realizado reuniões com os funcionários para tratar sobre eleições, falando que, dependendo do candidato que ganhasse, a situação do país ficaria comprometida.

O MPT não divulgou os nomes do supermercado nem do candidato beneficiário do assédio eleitoral aos trabalhadores.

No TAC, a empresa comprometeu-se a fazer uma retratação aos funcionários, pelos mesmos meios pelos quais a prática de assédio foi realizada (e-mail, WhatsApp, site, redes sociais etc.), assumindo a responsabilidade de respeitar o direito à livre manifestação de voto e a obrigação de não realizar campanha pró ou contra qualquer candidato no ambiente de trabalho.

Além disso, a signatária também se compromete a não cometer atos de assédio ou coação eleitoral, a não intimidar trabalhadores, a respeitar as liberdades individuais previstas na Constituição Federal, incluindo o direito ao voto livre e secreto, e a garantir que todos os seus empregados participem do pleito eleitoral.

A multa por descumprimento do acordo varia de R$ 500 a R$ 10 mil por cláusula e por trabalhador lesado.