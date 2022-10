Acidente deixa caminhoneiro ferido

Um caminhoneiro de Bastos de 56 anos sofreu ferimentos em acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (26) na vicinal que liga os municípios de Bastos e Parapuã e a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

A vítima, segundo informações fornecidas pela esposa, sofreu uma fratura exposta no braço esquerdo, várias escoriações e bateu com a cabeça nas ferragens do veículo, e continua internada na Santa Casa de Tupã e seu estado de saúde é estável.





Segundo informações, por volta das 5 horas da madrugada, o bastense conduzia um caminhão pela vicinal no sentido Bastos a Rodovia Assis Chateaubriand e no local, na altura do município de Parapuã (SP), por motivos a serem esclarecidos pela perícia, ocorreu uma colisão em um caminhão munck que transportava um implemento agrícola. Devido o impacto o caminhão do bastense caiu em um barranco as margens da vicinal.