Carro capota na rodovia SP-294, próximo ao Posto Ecológico

Um capotamento envolvendo um carro de passeio foi registrado na tarde desta quarta-feira (26) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao Posto Ecológico, em Marília.

As primeiras informações apuradas pelo Marília Notícia dão conta que o capotamento ocorreu entre os quilômetros 461 e 462 da pista, e que o resgate foi feito pela unidade móvel da concessionária Eixo SP, que administra o trecho.

Imagens do local do acidente, que já circulam nas redes sociais, mostram o veículo com as rodas para cima à margem da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada e apurou que a condutora do carro teria se perdido devido ao ofuscamento da visão causado pelo sol.

A mulher acabou saindo da pista com o automóvel, foi para a canaleta de água e capotou em seguida. A motorista teve ferimentos leves.