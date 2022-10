FLÓRIDA PAULISTA RODEO SHOW começa hoje com a dupla Gian & Giovani

Começa hoje (quinta-feira, 27 de outubro) o esperado “Flórida Paulista Rodeo Show”, um dos maiores eventos dos últimos anos na Cidade Amizade.

O show que abre o “Flórida Paulista Rodeo Show” será com a dupla Gian & Giovani que trará os seus grandes sucessos da musica sertaneja.

O Recinto de Rodeio “Arlindo Derroidi” recebeu uma megaestrutura para sediar o “Flórida Paulista Rodeo Show”, que será realizado de 27 a 29 de outubro.

O evento terá entrada gratuita numa realização da Prefeitura de Flórida Paulista e Câmara Municipal, organização de EP Show com apoio da Comissão Organizadora.

A organização do “Flórida Paulista Rodeo Show”, confirmou a realização das provas de montarias em touro. Serão cerca de 30 peões de todo Brasil participando das provas durante os três dias com o Circuito EP Show Rodeo Bull.







Os locutores serão Almir Cambra, Rodiney Pereira e Leandro Bala, comentarista Mario Brito e Voz Padrão Gian Carlo.

As provas de montaria em touro estão previstas para começar às 21 horas. Além das disputas, o “Flórida Paulista Rodeo Show” contará ainda com praça de alimentação com variedades, boate todas as noites e excelentes shows musicais.

Confira a programação dos shows:

Dia 27 (quinta-feira), show com a dupla Gian & Giovani.

Dia 28 (sexta-feira), show com a boiadeira Ana Castela.

Dia 29 (sábado), show com a sensacional dupla Marcos & Belutti.