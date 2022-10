OSVALDO CRUZ: Câmara lança Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres

A Câmara Municipal de Osvaldo Cruz lançou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. Durante seminário que reuniu representantes do poder Legislativo, Executivo e entidades do município, a frente foi anunciada como forma de incentivar iniciativas que fortaleçam as políticas públicas voltadas para as mulheres.

A frente é composta pelas vereadoras Carolina Rossi e Marta Murbach. A criação desse tipo de iniciativa é importante para fomentar o debate sobre políticas públicas voltadas para as mulheres e, assim, incentivar a formulação de projetos de lei que abordem os diversos temas urgentes para as mulheres.

Durante discurso, as autoras destacaram a importância da Frente e falou sobre os objetivos de sua instituição no poder Legislativo.

“A criação do presente decreto justifica-se na necessidade de pensar possibilidades para a construção de políticas públicas voltadas às mulheres do nosso município e por tratar-se de tema de fundamental importância para o mesmo”, disse Marta ao destacar que pautas como a igualdade entre homens e mulheres, participação das mulheres na política e o combate à violência contra a mulher e outros temas pertinentes ao assunto, devem ser debatidos em atuação o poder Legislativo.

(Com informações da Assessoria de Imprensa da Câmara)