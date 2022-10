IRAPURU: Vereadora pede obras de reforma e melhorias no prédio da rodoviária

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, a vereadora Meire Calegon apresentou indicação solicitando a administração municipal para que estude a possibilidade de se fazer uma reforma completa na Rodoviária Municipal.

Ressaltou a vereadora que rodoviária municipal é um local que merece toda atenção por parte da administração, devido ao ponto de ônibus e o comércio.

Ainda de acordo com a vereadora, o prédio está com suas instalações precárias tanto em sua cobertura, quanto em todas as suas dependências, precisando de reparos urgentes.

“Estive no local verificando e constatei que precisa desses reparos com urgência, eis que em dias de chuva escorre água pelas paredes do prédio, e portanto, espero que o poder Executivo dentro de suas possibilidades agilize a feitura desses serviços para que tenha mais condições de uso e melhorar o visual da rodoviária”, justificou a vereadora.