João Carreiro apresenta segundo volume do projeto “Ao Vivo Em Campo Grande”

O cantor João Carreiro, considerado um dos principais representantes do sertanejo “bruto”, libera nesta sexta-feira (28), em todas as plataformas digitais, o EP2 do seu novo projeto, o DVD “Ao Vivo Em Campo Grande”. Desta vez, as músicas liberadas são “Bateu Asas e Sumiu”, “Se Ela Não Voltar”, “Já Me Esqueci”, “Mareja O Zoio”, “Maior Presente” e “Lua”, escolhida como faixa de trabalho desta nova leva, acompanhada de registro audiovisual.

Elas se juntaram ao repertório do EP anterior, composto por oito faixas: “Bandeira Branca”, “Elas Não Eram Você”, “Chora Que Eu Te Escuto”, “Nunca Namore um Cowboy”, “Só Moda Veia”, “Pinga Na Guela” e “Que Se Foda o Mundo” e “O Bagulho É Louco Mano”, lançadas no mês de agosto na primeira parte do projeto audiovisual – e que somam mais de 9 milhões de views na plataforma de vídeos.

“Estou muito feliz em poder compartilhar com todos vocês mais uma parte deste projeto, que foi produzido com o maior cuidado e feito com muito carinho. Os números do primeiro EP foram ótimos e as expectativas para este lançamento são as melhores possíveis e tenho certeza que a segunda parte do projeto será muito bem recebida pelo público. O repertório ficou incrível, com muita qualidade e as músicas tem potencial para trazer grandes resultados. Espero que a galera curta e goste bastante”, disse João Carreiro.

Gravado em junho, no Parque do Peão CLC, em Campo Grande (MS), o registro audiovisual conta com produção de Fábio Adames. Recheado de canções inéditas, o grande diferencial do projeto foi a pegada country das músicas e o ambiente inspirado no velho oeste além do pôr do sol compondo o cenário e muito churrasco. Ao todo, foram captadas catorze músicas, que foram divididas em dois EP’S.