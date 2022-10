‘Jurassic Park brasileiro’: Museu de Paleontologia de Marília reabre as portas após quatro anos

Já faz quase três décadas desde o anúncio feito por Cid Moreira na bancada do Jornal Nacional sobre a descoberta de um fóssil de dinossauro em um pequeno distrito no centro-oeste do estado de São Paulo. A notícia, de junho de 1993, dizia respeito a um achado em Padre Nóbrega, em Marília, o primeiro por aqui. Aquele era o início do árduo trabalho que, mais tarde, culminaria na criação do museu, em 2004.