Polícia Militar prende irmãos por tráfico de drogas

Por volta das 23h10 de ontem (27), dois irmãos de 23 e 29 anos de idade foram presos acusados de tráfico de entorpecentes em Panorama.



Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento pela Avenida Quintino Maldonet, ao passar por um ponto conhecido por ser frequentado por vendedores e usuários de entorpecentes, as equipes se depararam com três indivíduos, um deles teria sido visualizado com um recipiente em sua mão e ao perceber que seria abordado, tentou evadir-se correndo para o fundo do quintal, porém, ao tentar pular o muro, foi abordado.



Outro indivíduo permaneceu no local e o terceiro se evadiu.



No recipiente que estava nas mãos do primeiro envolvido, foram localizadas 85 pedras de crack e com o segundo, uma pedra bruta de crack que seria fracionada, além de R$ 14.



Nas buscas na residência foram encontradas mais duas porções de maconha que estavam em uma bolsa.



Ambos receberam voz de prisão, foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram detidos pelo crime de tráfico de entorpecentes.