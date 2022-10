Marcos & Belutti é a atração de hoje no “Flórida Paulista Rodeo Show”

Depois de dois dias com grandes emoções, hoje (sábado) termina o “Flórida Paulista Rodeo Show”, que ficará na história como um dos maiores eventos da Cidade Amizade.

Na primeira noite o show foi com a dupla Gian & Giovani, que trouxe os seus grandes sucessos da música sertaneja e que animou o público presente. Ontem (sexta-feira) a boiadeira Ana Castela trouxe uma multidão para o Recinto de Rodeio Arlindo Derroidi e foi uma explosão de simpatia e animação.

Hoje no encerramento do “Flórida Paulista Rodeo Show” terá o esperado show com a dupla Marcos & Belutti que pela primeira vez se apresenta na região. O show é muito aguardado e também deve atrair público de Flórida Paulista e de várias cidades da região.

Ainda nesta noite haverá as provas das semifinais e as finais das montarias em touro do Circuito EP Show Rodeo Bull, que promete grandes emoções.

As provas de montaria em touro estão previstas para começar às 21 horas. Os locutores são Almir Cambra, Rodiney Pereira e Leandro Bala, comentarista Mario Brito e Voz Padrão Gian Carlo.

O “Flórida Paulista Rodeo Show” conta ainda com praça de alimentação com variedades e boate.

O evento tem entrada gratuita numa realização da Prefeitura de Flórida Paulista e Câmara Municipal, organização de EP Show com apoio da Comissão Organizadora.