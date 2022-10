DRACENA: Distrito comercial Joaquim Martins será inaugurado no sábado

A prefeitura de Dracena, através do prefeito André Lemos, marcou para o dia 5 de novembro a inauguração do distrito comercial ‘Joaquim Martins’.

O empreendimento, cuja iniciativa partiu do ex-prefeito Junior Stelato há mais de uma década, agora se tornará uma realidade e um ponto de referência para a cidade e região. No local, serão instaladas 22 empresas dos mais diferentes ramos.

Desde que assumiu a gestão, o prefeito acionou sua equipe para que o tão aguardado distrito fosse concluído e entregue aos empresários, visando a geração de empregos.

No último dia 20, na Sala do Cidadão, houve reunião com os empresários, a fim de definir detalhes, tirar dúvidas, e na sequência o grupo, acompanhado do secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico Sérgio Ricardo Baravelli e do secretário adjunto Valmir Caldeira, foi visitar o distrito.

O prefeito André Lemos não esteve presente porque estava em viagem à capital do Estado, tratando de interesses da municipalidade, mas comemorou este marco importante para o futuro da cidade. “Dedicamos muitos esforços para dar continuidade ao trabalho de meus antecessores e concluir este empreendimento. Muitos empregos serão gerados a partir da construção de novas empresas”, garantiu o prefeito.

EMPRESAS CONTEMPLADAS COM TERRENOS NO DISTRITO:

-Joia Comércio E Indústria Gráfica Ltda-EPP

-Santi & Scaliante Livraria Ltda – ME (Sol & Lua Papelaria)

-Humberto Perosso (Toralper)

-Ubiratan Teixeira Silva

-Casa das Máquinas Comércio, Assistência e Locação de Máquinas Industriais Ltda-EPP

-Dipoli Distribuidora de Autopeças e Acessórios Ltda

-Auto Vidros Polidoro Ltda – ME

-Millenium Funilaria e Pintura de Dracena Ltda-ME

-Gustavo Rangel Possari

-GR Retífica de Cabeçotes Ltda

-O J da Silva Recuperadora (Blocosolda)

-Milton Santos Antonioli

-Guilherme Augusto Casoni

-Magi System

-Garcia e Mesa

-M 2 M

-Casa dos Vidros

-Temperbox

-Sergio Silva Nery

-Gilberto Tomaz de Alquino – ME – Auto Elétrica GR

-FK Com. Eletrônico

-Locforte Locação Com. e Logística Ltda