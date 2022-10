FLÓRIDA: Alunos da escola Pércio participam de palestras

Na semana passada, os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Pércio de Flórida Paulista tiveram a oportunidade de assistir a duas importantes palestras como forma de motivação a se engajarem nos estudos visando o crescimento pessoal e profissional.

A primeira palestra ocorreu na sala multimídia da unidade de ensino, proferida pelo farmacêutico do Hospital Israelita Albert Einstein, o floridense Fábio Ferracini que contou aos alunos um pouco de sua trajetória, da missão que participou no Haiti e outros importantes feitos.

Estiveram presentes na ocasião o floridense e um dos idealizadores do evento Adilson Barbosa (Grupo Amigos de Flórida), equipe gestora da unidade escolar e convidados.

A segunda palestra foi realizada no Salão do Júri do Fórum da comarca de Flórida Paulista, sendo proferida pelo sargento D’Aquino que é comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista e pelo servidor do Ministério Público, Elmer Giuliano Portaluppi.

Ambos falaram sobre as carreiras profissionais, a importância dos estudos e a participação nos concursos públicos.

A direção escolar classificou as atividades como muito produtivas e importantes para os alunos que puderam conhecer um pouco mais das diversas carreiras oferecidas pelo mercado de trabalho.