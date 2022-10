IRAPURU: Dia D do Outubro Rosa mobiliza mulheres irapuruenses

No dia 22 de outubro, a Secretaria de Saúde realizou o Dia D do Outubro Rosa, organizado pelas equipes de Saúde do ESF1 e ESF2.

O evento aconteceu no Centro de Saúde, sendo um dia voltado às mulheres de Irapuru, com corte de cabelo solidário, massagem, tratamento odontológico, teste rápido, vacinação, palestras, exames de Papanicolau, agendamentos e um delicioso coffee break.

A irapuruense Aline Soares por meio de um vídeo conversou com a mulherada falando sobre a sua experiência de vida nesta situação, um testemunho forte e corajoso, dizendo sobre o processo do diagnóstico inicial até o momento de cura e o pós tratamento.

Durante o mês de outubro, a campanha realizou diversas atividades voltadas à saúde da mulher em todas as unidades de saúde de Irapuru, como palestras de prevenção do câncer de mama, câncer do colo do útero, DSTs e prevenção de abuso sexual.

A campanha do Outubro Rosa é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, com o intuito de conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce de cânceres que afetam a saúde da mulher, como o de colo do útero e o de mama.

As mechas de cabelo que foram doadas através do Corte Solidário serão encaminhadas para Presidente Prudente, para confecções de perucas.