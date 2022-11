Caminhoneiros iniciam manifestação na SP-294 em Adamantina

Nesta manhã de terça-feira (1º de novembro), por volta das 10h30, um grupo de caminhoneiros deu início à manifestação na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trevo da Lagoa Seca/Valparaíso, em Adamantina.

A reportagem do Adamantina Net esteve no local e constatou que dezenas de caminhões já foram parados e o trânsito é controlado por representantes do ato. Segundo informações, estão sendo liberados para passar apenas carros de passeio, motocicletas e caminhões com cargas vivas e produtos perecíveis/medicamentos, bem como ambulâncias e outros veículos de segurança.

Além dos caminhoneiros, no local, há muitas pessoas com seus carros parados apoiando o protesto, que é pacífico até o momento.

A manifestação também ocorre em outros pontos da região e em diversos estados do Brasil, como forma de apoio ao atual presidente Jair Messias Bolsonaro. O ato é tido como uma “resposta de insatisfação” ao resultado das eleições do último domingo (30) que apontou como presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

A reportagem jornal e site Folha Regional segue acompanhando a ação.