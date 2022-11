FLORA RICA: Polícia Civil identifica autoria de fake news contra prefeita, secretários e pessoas da comunidade

Uma mulher foi identificada como a autora de diversos “fake news” contra a prefeita de Flora Rica, Rosicler Camargo e outras pessoas do município, entre elas secretários da administração.

Os conteúdos haviam sido entregues pelas vítimas à Polícia Civil e passaram a fazer parte da investigação, onde a chefe interina do Poder Executivo teria sido vítima de ofensas praticadas em que a autora, utilizou-se de um perfil falso de rede social para publicar conteúdos que causaram grande repercussão na cidade que tem em torno de 1.500 habitantes e que também atingiram outros municípios da região.

Além da prefeita, pelo menos outras oito pessoas também foram atacadas com as postagens de “storys” que afetaram a integridade moral dos mesmos.

Foi apurado pela Polícia Civil na investigação a prática de crimes contra a honra e com a conclusão do inquérito, o caso foi remetido via relatório ao Ministério Público da comarca de Pacaembu. A autora que passava por um perfil de homem, deverá responder judicialmente.

Vale destacar o eficiente trabalho da Polícia Civil para elucidação dos fatos e identificação da autoria do crime.