FLÓRIDA: Encontro reúne floridenses e celebra o aniversário da cidade

Realizado no último final de semana (22 e 23 de outubro), o “Encontro dos Amigos” reuniu floridenses e celebrou o aniversário da Cidade Amizade.

O evento com música ao vivo, almoço e jantar na Chácara dos Servidores – popular “Goiabeira”, contou com a presença de moradores de Flórida Paulista e também de pessoas que nasceram, cresceram e que viveram parte de suas vidas no município, mas que hoje residem em outras cidades.

O encontro contou ainda com a participação de autoridades locais, prefeito, vereadores e membros do Instituto Retribuir.

Na ocasião foram entregues mudas de árvores como incentivo do reflorestamento e plantio nos mais diversos cantos da cidade, além de debater a possibilidade de incentivo a produção da cultura de grãos e mandioca como fonte de renda em um projeto que teve sua “semente lançada” e que será acompanhado pelos idealizadores do Grupo Amigos de Flórida Paulista.

“Foi um momento de boas lembranças, celebração da amizade e também para colocarmos as ideias em pauta visando colaborar com o desenvolvimento da cidade que tanto amamos. A expectativa é de que em 2023, possamos realizar novamente o encontro e poder congratular com os filhos da amada Flórida Paulista”, comentou Adilson Barbosa que é um dos idealizadores do encontro.