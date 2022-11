FLÓRIDA: Missas serão celebradas no dia de Finados

Três missas serão celebradas em Flórida Paulista em memória ao dia de Finados (2/11).

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o padre José Ribeiro informou que as celebrações ocorrerão às 7h e 19h30 na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e às 9h na Capela São João Batista no Indaiá do Aguapeí.

“Convido toda a população floridense para participar das missas em memória daqueles que tanto amamos em vida e que nos deixaram, elevando nossas preces a Deus”, convidou o padre José Ribeiro.