Flórida Paulista Rodeio Show não registra nenhuma ocorrência

Como saldo positivo da festa, segundo a Polícia Militar, não ocorreu nenhum fato de grande vulto no Flórida Paulista Rodeio Show que necessitasse do registro policial.

Destaca-se também o amplo efetivo da Polícia Militar que esteve empenhado nas três noites de festa, tanto no local do evento, quanto no patrulhamento em toda a cidade, garantindo a tranquilidade de quem saiu de casa para curtir o Flórida Paulista Rodeo Show e aquelas que permaneceram em seus lares.

A equipe de segurança contratada também atuou para garantir que os floridenses e pessoas de outros municípios pudessem aproveitar o melhor do evento.

O evento foi considerado um sucesso pela organização e gerou grande repercussão em toda a região pela qualidade e a garantia de acesso gratuito ao público.

Realizado pela Prefeitura de Flórida Paulista com o apoio da Câmara Municipal e Comissão Organizadora, o evento teve a organização da EPSHOW.