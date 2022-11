Homens são presos por furto de gado em fazenda

Dois moradores de Parapuã foram detidos em flagrante pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (31) por volta das 21h40 após furto de gado em uma propriedade rural localizada na estrada do Córrego da Onça, proximidades da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a equipe foi informada de que na fazenda estava havendo furto de gados e que veículos transportando os animais já haviam se evadido do local.

O informante do furto ainda relatou que eram dois veículos, sendo um Gol e um Escort engatado com uma carretinha usada para o transporte dos bovinos.

Pelo local os policiais avistaram os referidos veículos já adentrando a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Parapuã. Ao perceber a presença dos policiais o condutor do veículo Gol se evadiu do local. Já o veículo Escort foi abordado com a carretinha com dois bovinos garrotes.

O responsável pela administração da fazenda foi até o local e reconheceu os animais.

No veículo estavam dois indivíduos moradores de Parapuã. Ambos foram detidos em flagrante e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Tupã, onde permaneceram à disposição da justiça.

O veículo usado foi apreendido e os animais devolvidos ao proprietário.