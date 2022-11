Irapuru registra manifestação e bloqueio de trânsito

Teve início na manhã de hoje (1) em Irapuru, uma manifestação e bloqueio da passagem de veículos de carga.

O ato pacífico é promovido por manifestantes contrários ao resultado das eleições de domingo e acontece simultaneamente às demais manifestações realizadas em todo o País por simpatizantes de Jair Messias Bolsonaro.



Um bloqueio com pneus foi colocado no “trevo da viola”, entrada da cidade e principal ligação entre as rodovias Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294) e Júlio Budiski (SP-501), importante via de ligação da Nova Alta Paulista com a Sorocabana.

Apenas caminhões e veículos de transporte são convidados a aderirem ao movimento. O trânsito de veículos de passeio segue liberado.

A situação é acompanhada pelas polícias Militar e Rodoviária.