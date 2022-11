OSVALDO CRUZ: Projeto proporciona educação no trânsito para alunos da rede municipal

Aprender brincando: essa é a proposta do projeto “Na Pista Certa” – uma iniciativa sobre segurança viária que aconteceu em Osvaldo Cruz durante esta semana, no período de 24 (segunda-feira) a 28 de outubro (sexta-feira) e contempla alunos das redes municipal e particular de ensino com idade entre cinco e 11 anos de idade.

Promovida por meio de parceria da Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo e a Secretaria de Educação com a Fundación Mapfre, a ação desenvolve atividades que transmitem conceitos e orientações sobre segurança viária com base nas regras de convivência e de valores como solidariedade, respeito, inclusão e gentileza para a segurança e integridade de todos que fazem parte da sociedade.

As atividades tiveram uma média de duração de 50 minutos e foram divididas em duas partes.

Na primeira, os alunos participaram de uma apresentação de teatro que introduz as crianças em princípios de cidadania, de meio ambiente e de educação e segurança no trânsito.

Na segunda parte, esses mesmos estudantes puderam aplicar os conceitos em uma cidade simulada – um espaço cenográfico de 700m² com estrutura modular e itinerante no qual monitores devidamente treinados orientam os participantes a assimilarem e vivenciarem a teoria, circulando com bicicletas e triciclos, obedecendo à sinalização.

A estrutura ficou montada durante toda a semana no conjunto esportivo Jubileu de Ouro em Osvaldo Cruz.