FLÓRIDA: Com 8.314 pessoas sepultadas, Cemitério recebe milhares de visitas

Devido ao feriado de finados, celebrado nesta quarta-feira (2), o Cemitério Municipal de Flórida Paulista, que leva o nome de seu coveiro “Fortunato Pangioni” (em memória), está recebendo a visita de milhares de pessoas que comparecem ao local levando flores e acendendo velas para seus entes queridos.

NÚMERO DE PESSOAS SEPULTADAS

Com 8.314 pessoas sepultadas, o “campo santo” ainda conta com a sua 1ª sepultura intacta no local, a de número “1”.

Trata-se de uma criança que foi sepultada, porém, sem nome ou identificação aparente e nem registro de nome, idade ou outro dado nos livros de arquivo do cemitério.

O último óbito, o de 8.314, ocorreu no sábado (29).



TÚMULOS MAIS VISITADOS

Entre os túmulos mais visitados, estão os dos ex-prefeitos Gerson Ferracini (no qual também estão sepultados a esposa Mariazinha e o filho Osvaldo), o de Leonel Butarello e de Eder Prando, onde também está a esposa Ivone e outros familiares.

ORGANIZAÇÃO

Mais uma vez, merece destaque a organização do Cemitério Municipal, que tem como responsável o coveiro Leandro Zago de Almeida que há 5 anos zela pelo local e que hoje conta com o reforço de outros dois profissionais que se dedicam ao atendimento do público.

O Cemitério Municipal permanecerá aberto hoje até as 18h.