Manifestações são mantidas na região, mas circulação de todos os veículos é liberada

Apesar da desobstrução, manifestantes ainda marcam presença com bandeiras do Brasil e faixas em alguns dos locais



O jornalismo Folha Regional entrou em contato com a Polícia Militar Rodoviária na manhã desta quarta-feira (2), feriado de Finados, para atualizar a existência de pontos de bloqueio e manifestações nas estradas da região.

Segundo informou a corporação, dos 17 locais em que foram constatadas a presença de manifestantes, sendo 5 deles na Nova Alta Paulista; em 9 deles foram encerrados os atos, restando 8 trechos com bloqueios parciais ou com a via liberada.

CONFIRA ABAIXO A SITUAÇÃO EM CADA UMA DAS CIDADES:

1º ponto) Presidente Prudente

SP 270 km 571 LESTE/OESTE.

Ficou bloqueado nos dois sentidos desde às 20h de 31OUT22. Às 16h ontem 1 (uma) faixa em cada sentido

2º ponto) Martinópolis

SP 425 km 431 NORTE/SUL.

Nada mais

3º ponto) Rancharia

SP 284 km 521 LESTE/OESTE.

Em andamento, VIA LIBERADA

4º ponto) Taciba

SP 483 Km 008,500 NORTE/SUL.

Resumo: apesar dos fogos em pneus, LIBERADA ÁS 16H30. Nada mais

5º ponto) Alfredo Marcondes

SP 501 Km 030.

Em andamento

6º ponto) Presidente Bernardes

SP 270 Km 585 Leste.

Em andamento

7º ponto) Iepê

SP 421 Km 117.

Nada mais

8º ponto) – Presidente Venceslau

SP-270 km 620,100

No interior do Posto ALDO. Cerca de 300 caminhões

Em andamento

9º ponto) – Presidente Epitácio

SP-270 Km 649, leste;

Em andamento

10º ponto) – Teodoro Sampaio

SPA 000/563, Km 0+100 m leste/oeste

Nada mais

11º ponto) – Santo Anastácio

SP–270 km 597+400 m, leste.

Em andamento

12º ponto) – Rosana

SP-613 Km 79, Oeste/ leste

Nada mais

NOVA ALTA PAULISTA:



13º ponto) Pauliceia (ÁREA DA PRF)

BR – 158 km 1,800

Nada mais

14º ponto) Dracena

SP 294 km 646,200

Nada mais

15° ponto) Tupi Paulista

SP 294 Km 658

Em andamento

16° ponto) Adamantina

SP 294 km 596+500

Presença de pessoas e veículos com faixas, sem interdição e com tráfego livre.

17° ponto) Pacaembu

SP 294 km 617+850

Nada mais