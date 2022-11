FLÓRIDA: Alunos da escola Octaviano visitam a Câmara Municipal

Alunos da Emef Octaviano José Corrêa fizeram uma visita oficial à Câmara Municipal de Flórida Paulista no dia 21 de outubro.

No legislativo floridense, as crianças foram recepcionadas pelas servidoras Mayla e Marli, e conheceram as dependências da Câmara Municipal, podendo inclusive, trocar ideias e fazer algumas indagações aos vereadores presentes.

A visita dos alunos faz parte do projeto “Escola vai à Câmara”, sendo que na oportunidade a procuradora jurídica da Câmara Municipal Mayla Furlaneti, apresentou como funciona o poder legislativo, sua importância na criação e aprovação de leis em favor da comunidade e também na fiscalização do poder executivo.

No Plenário da Câmara, os alunos foram recepcionados pelo presidente Tiago Ribeiro (PSDB) e os vereadores José Ricardo David de Oliveira (PV), Rafael Gonçalves dos Santos (PV) e Priscila Lima dos Santos (PTB).

A Câmara Municipal agradeceu a presença de todos, pois é com muita satisfação que abriu a casa legislativa aos pequenos, e parabenizou os professores envolvidos nesta ação.