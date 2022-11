Israel & Rodolfo se unem a Ana Castela em inédita música

Israel & Rodolffo estão entre os artistas de maior destaque no sertanejo atualmente. Tem uma carreira consolidada com 27 anos de estrada, possuem cerca de 5,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 1,5 bilhões de views no YouTube e são grande destaque no sertanejo nacional. Nesta quinta (03, a dupla se une à Ana Castela, uma das revelações do sertanejo em 2022, na inédita “Bombonzinho”, dando início aos lançamentos do projeto “Let’s Bora”. A faixa fica disponível nos aplicativos de áudio nesta quinta (03) às 21h, e seu videoclipe poderá ser conferido no YouTube na sexta (04), ao meio dia.

“Nós sempre acompanhamos as novidades do mercado da música, e foi assim que conhecemos a Ana”, conta Rodolffo. “Vimos o trabalho e o carisma dela que, mesmo sendo tão jovem, é extremamente talentosa e segura de si, e sabíamos que uma parceria com ela seria incrível. O resultado vocês vão ver agora em ‘Bombonzinho’ e já adianto: está MUITO bom!”, garante.

“Não tem um mês que a gente gravou o ‘Let’s Bora’, mas eu já estava ansioso para lançar música pra galera curtir muito”, confessa Israel. “Esse feat. com a Ana está maravilhoso e é uma grande alegria compartilhar essa música com todos vocês. Espero que aproveitem muito e criem grandes expectativas pros próximos lançamentos”, finaliza o cantor.

A faixa é o primeiro lançamento do projeto “Let’s Bora”, registrado em Goiânia no último dia 12 de outubro e que, além de Ana Castela, contou também com as participações de Jorge & Mateus e Mari Fernandez.

Com um repertório de 19 canções inéditas, Israel & Rodolffo levaram para Goiânia um nível jamais visto quando o assunto é produção de evento. Com familiares, amigos, celebridades, fãs e todo público goiano como testemunha, a dupla teve uma noite inesquecível, e compartilhou com todo mundo sua essência mais pura e todo aprendizado adquirido ao longo de seus 27 anos de carreira.

Com direção de vídeo de Fernando Trevisan Catatau, o “Let´s Bora” aconteceu no Espaço Dois Ipês, mesmo espaço que, há 10 anos, Israel & Rodolffo gravaram o icônico DVD “Marca Evidente”, que os alçou ao sucesso com a faixa que dá nome ao projeto, e tornou a dupla conhecida por todo território nacional.