JUNQUEIRÓPOLIS: Alunos do curso de soldador do Senai iniciam o aprendizado prático

O curso de soldador realizado em Junqueirópolis através da parceria entre a Prefeitura e o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, entrou na fase das aulas práticas.

Iniciado em 8 de setembro, o curso, totalmente gratuito, conta com apoio da Diretoria de Indústria e Comércio de Junqueirópolis. As aulas são realizadas pelos monitores do Senai.

O vice-prefeito Rael e o diretor Josemar de Souza, a convite do instrutor Jair Veiga, estiveram acompanhando as aulas práticas oferecidas aos 32 alunos divididos em dois turnos (diurno e noturno).

AULAS PRÁTICA

Nesta fase do curso, os alunos estão apreendendo as técnicas de soldagem em eletrodo revestido e MAG, chapa com cordões paralelos, juntas em T, soldadas na posição plana e juntas de topo soldadas na posição plana.

O curso está previsto para ser concluído no dia 13 de novembro de 2022, quando os alunos deverão completar 160 horas de aprendizado entre aulas teóricas e práticas.