Ônibus cai em canaleta e quase tomba na SP-294

Por volta das 9:30 horas desta quinta-feira um ônibus com destino a Ribeirão Preto trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Tupã para Herculândia, quando, segundo relato de testemunhas, no trevo de acesso ao Terceiro Distrito Industrial de Tupã, um veículo que seguia a sua frente freou repentinamente, e para não colidir desviou para direita e caiu em uma valeta ao lado da rodovia.

Os passageiros não sofreram ferimentos graves, apenas algumas pessoas ficaram um pouco mais nervosas devido ao ocorrido. Rapidamente um caminhão tanque foi parado perpendicularmente ao ônibus e as pessoas que estavam no local amararam cordas para evitar que o veículo terminasse de tombar.



Equipes da Eixo e do Corpo de Bombeiros de Tupã estiveram no local para prestar atendimento aos passageiros e sinalização da via. O trânsito segue lento no local do acidente.