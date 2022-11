ABC de Lucélia promove tradicional Torneio de Malha na Vila Rancharia neste domingo

Com o objetivo de reforçar o orçamento financeiro para manter as despesas da equipe nas competições e jogos realizados nos finais de semana, os dirigentes e jogadores da tradicional equipe do ABC/Barcelos da Vila Rancharia de Lucélia promovem neste domingo (6), no Campo de Malha da Vila Rancharia, o tradicional Torneio de Malha em duplas.

Segundo Paulinho de Deus (foto), um dos organizadores da competição, as inscrições serão feitas uma hora antes do início das partidas, com taxa de R$ 20,00.

Poderão participar atletas de Lucélia e região e a premiação será para as duplas de 1º ao 4º lugar, além de um prêmio surpresa.

As partidas estão marcadas para iniciar a partir das 9h00.