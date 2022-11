Capotamento em vicinal recém recapeada causa revolta em motoristas

Na madrugada de hoje, sexta-feira, um morador de Lucélia capotou o carro na vicinal Paschoal Milton Lentini (LCL 010), que liga a cidade ao Salto Botelho. Felizmente, ele não teve ferimentos, mas procurou a reportagem para manifestar sua indignação com a situação da pista, que foi recém recapeada. “Esses buracos foram a causa do acidente. Tentei desviar de um, caí em outro e acabei capotando. Todo dia eu e dezenas de trabalhadores passamos aqui, correndo risco de morte em uma estrada que deveria estar ótima, pois acabou de passar por obras”, lamenta Odirlei Jesus Bezerra, de 43 anos.

No local, outro morador afirmou que ontem, quinta-feira, rodou na pista tentando desviar dos buracos. “Se tivesse vindo um caminhão, o que é comum por causa da usina, eu nem estaria aqui mais. Nem sinalização de velocidade tem”, conta.

A estrada foi recapeada em uma obra contratada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), finalizada, que custou R$ 21,7 milhões aos cofres públicos estaduais.

A obra de recuperação e melhorias da estrada vicinal Paschoal Milton Lentini foi realizada dentro do Programa Novas Vicinais, do governo estadual, anunciada em junho do ano passado, contemplada na fase 3 do programa, lote 49, com extensão de 33,8 km e investimento total de R$ 21.788.458,91. Em janeiro desse ano a obra foi iniciada.





Em contato com o DER, este informou que a obra está finalizada, mas o Departamento ainda fará vistoria para identificar eventuais pendências a execução. Também disse que notificará a empresa executora para saneamento das irregularidades no pavimento.

Já a prefeitura de Lucélia informou que está em contato com a empresa responsável pela obra, para que tome as medidas necessárias o quanto antes, de modo a diminuir os transtornos para os munícipes usuários da via.