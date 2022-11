Concurso PM SP: Urgente! saiu edital para 2.700 soldados; inscrições já nesta sexta (4)

Foi publicado, nesta sexta-feira, 4 de novembro, o edital de abertura de inscrições do novo concurso PM SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) para o preenchimento de 2.700 vagas para o cargo de soldado PM. A seleção já contava com comissão organizadora anunciada no último dia 28 de outubro. As inscrições serão recebidas já a partir desta sexta-feira, 4 de novembro, com atendimento até 20 de dezembro.

Para concorrer ao cargo de soldado da PM SP é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos, altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres e possuir carteira de habilitação nas categorias “B” a “E”. A remuneração inicial é de R$ 3.875,27, incluindo o básico de R$ 1.544,80, regime especial de trabalho policial de R$ 1.544,80 e adicional de insalubridade de R$ 785,67.

O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando: divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar e fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade; discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem; ideia ou ato libidinoso; e ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.

Concurso PM SP: saiba como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, a Fundação Vunesp.