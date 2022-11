Concursos públicos e processos seletivos têm oportunidades disponíveis no Oeste Paulista

Há vagas disponíveis para concursos públicos e processos seletivos em diferentes áreas e cidades da região de Presidente Prudente (SP). As inscrições devem ser feitas pela internet.

Ciop

O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) divulgou um novo concurso público com o objetivo de contratar profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior na região de Presidente Prudente (SP).

Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para o cargo de interesse, ter registro no respectivo conselho de classe, CNH na categoria “D” ou “E”, além de outros requisitos especificados no edital.

Veja as oportunidades:

Presidente Prudente: Auxiliar Eletricista (CDC); Cirurgião Dentista (1); Médico Psiquiatra – CAPS/CIOP; Mestre de Manutenção Elétrica (CDC); Motorista – 12×36; Motorista – 44h (1); Motorista/Operador de Britador Móvel; Orientador Pedagógico; Piscineiro (CDC) (1); Serralheiro (CDC); Serviços Gerais – 40 h; Serviços Gerais – (CDC); Técnico de Enfermagem – UPA; Técnico em Informática (CDC) (1); Terapeuta Ocupacional.

Álvares Machado (SP): Auxiliar de Saúde Bucal (1); Técnico Administrativo; Motorista 12×36 (1).

Rancharia (SP): Cirurgião Dentista (2); Médico Clínico Geral (1); Técnico de Enfermagem (1); Terapeuta Ocupacional (1).

Regente Feijó (SP): Auxiliar de Enfermagem.

Rosana (SP): Assistente Social; Médico Psiquiatra – CAPS/CIOP (1); Oficineiro/Artesão CAPS (1); Psicólogo e Serviços Gerais (1).

As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de novembro, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 80.

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, prova prática e prova de títulos. O conteúdo programático terá questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos básicos de informática e conhecimentos específicos.

Prefeitura de Dracena

A Prefeitura de Dracena (SP) anunciou um processo seletivo para realizar a formação de cadastro reserva para profissionais com ensino médio, magistério e superior.

Há vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional;

Cuidador de Aluno de Educação Especial;

PEB I – Professor de Acompanhamento Escolar;

PEB I – Professor de Classe Especial;

PEB I – Professor de Educação Básica – EMEI/Creche;

PEB I – Professor de Educação Básica I;

PEB I – Professor de Hora da Leitura;

EB I – Professor de Libras;

PEB I – Professor de Pré-Escola I e II;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de Ciências;

PEB II – Professor de Atividades Recreativas;

PEB II – Professor de Atletismo;

PEB II – Professor de Basquete;

PEB II – Professor de Capoeira;

PEB II – Professor de Dama e Xadrez;

PEB II – Professor de Dança;

PEB II – Professor de Educação;

Básica II – Área de Língua Portuguesa;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de História;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de Geografia;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de Matemática;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de Educação Física;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de Inglês;

PEB II – Professor de Educação Básica II – Área de Arte;

PEB II – Professor de Educação Musical (Canto Coral);

PEB II – Professor de Educação Musical (Cordas);

PEB II – Professor de Educação Musical (Musicalização);

PEB II – Professor de Educação Musical (Percussão);

PEB II – Professor de Educação Musical (Sopro);

PEB II – Professor de Educação Musical (Teclado);

PEB II – Professor de Futebol de Campo;

PEB II – Professor de Futsal;

PEB II – Professor de Handebol;

PEB II – Professor de Informática Educacional;

PEB II – Professor de Karatê;

PEB II – Professor de Natação;

PEB II – Professor de Teatro;

PEB II – Professor de Voleibol;

PEB II – Professor para Curso Técnico em Eletrotécnica e Mecânica;

Professor Coordenador Pedagógico;

Professor de EMEI.

Os profissionais que forem contratados, deverão trabalhar de 28 a 44 horas semanais e receberão remuneração que varia de R$14,96 a R$18,06 a hora/aula, e, para os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional e Cuidador de Aluno de Educação Especial, remuneração mensal de R$1.278,40 a R$1.470,33. Confira o edital completo.

As inscrições vão até a próxima segunda-feira (7) e devem ser feitas pela internet, com taxas entre R$ 9,80 e R$ 10,62.

Prefeitura de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina (SP) anunciou a realização de um novo processo seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de profissionais da educação.

Há vagas para os seguintes cargos:

Educador de EMEI – Ciclo I;

Professor de Educação do Ensino Fundamental I – PEB I;

Professor de Educação Infantil EMEI – Ciclo II;

Professor PEB II – Educação Artística;

Professor PEB II – Educação Especial (DM e DA);

Professor PEB II – Educação Física;

Professor de EJA (Educação de Jovens e Adultos); e

Professor PEB II – Inglês.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até esta quinta-feira (3). A taxa de inscrição custa R$ 30.

Para participar os interessados devem comprovar a escolaridade de nível superior completo com licenciatura plena e habilitação específica na área de atuação ou magistério em nível médio.

Os contratados terão carga horária de 23 a 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 1.191,78 a R$ 3.459,67.

Este processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva. O conteúdo programático terá questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Confira o edital completo.

Prefeitura de Sandovalina

A Prefeitura de Sandovalina (SP) anuncia a abertura de um para concurso público, com objetivo de preencher três vagas e um processo seletivo, a fim de formar cadastro reserva e preencher uma única vaga de salva vidas.

Há vagas para os seguintes cargos no edital nº 001/2022:

Salva vidas;

Psicólogo;

Tratorista;

Monitor de apoio ao estudante com necessidades especiais;

Professor de Educação Básica

Professor de Educação Especial

Para concorrer é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos, não possua registros de antecedentes criminais nos últimos cinco anos e comprovar escolaridade exigida para a função. Além de outros requisitos do edital.

Os interessados devem se inscrever no site até o dia 13 de novembro. A taxa de inscrição é R$ 35.

Câmara Municipal de Euclides da Cunha

A Câmara de Euclides da Cunha Paulista divulgou a abertura de um novo concurso público para vaga de um advogado.

De acordo com o edital, será preenchida uma vaga além da formação de cadastro reserva. Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de nível superior completo em Direito, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 4.120,82. Os interessados podem se inscrever no site até às 23h59 desta quinta-feira (3).

Prefeitura de Álvares Machado

A Prefeitura de Álvares Machado anunciou a abertura de um novo processo seletivo tem como objetivo formar cadastro reserva, para contratações, por tempo determinado, de candidatos com ensino superior.

Há oportunidades para os seguintes cargos:

Professor de Educação Básica Especial;

Professor de Educação Básica de Artes;

Professor de Educação Básica (PEB II) de Ciências;

Professor de Educação Básica (PEB II) de Educação Física;

Professor de Educação Básica (PEB II) de Geografia;

Professor de Educação Básica (PEB II) de História;

Professor de Educação Básica (PEB II) de Inglês;

Professor de Educação Básica (PEB II) de Matemática;

Professor de Educação Básica (PEB II) de Português

Professor de EMEI (creche);

Professor de Educação Básica (PEB I).

As atividades são de 30 horas semanais ou de acordo com a necessidade da Administração. O salário é de 2.111,62 ou de R$ 16,60 a hora/aula. Confira o edital completo.

Para participar, os interessados devem se inscrever no site e pagar uma taxa no valor de R$ 80. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro.