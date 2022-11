Conveniência do AUTO POSTO SÃO JOSÉ é a mais completa

Flórida Paulista conta com um posto completo em estrutura e atendimento qualificado, o Auto Posto São José.

Sob o comando dos empresários Laércio e Rafael Borges, a empresa é tradicional na Cidade Amizade, dia a dia se moderniza e está em sintonia com as mudanças do mercado.

Além de oferecer combustíveis de qualidade e que passam por um rigoroso processo de avaliação em laboratório, o Auto Posto São José também conta com a mais completa loja de conveniência da cidade e o “Pit Stop do Borges”, ou seja, tudo o que você precisa para você ou seu veículo em um único lugar.

No “deck”, você pode reunir a família e os amigos para aquele happy hour contando com TV e som ambiente.

O Auto Posto São José também oferece o cartão de vantagens com descontos e promoções especiais em combustíveis. Na avenida São Paulo, entrada de Flórida Paulista.